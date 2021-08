Bundesinnenminister Seehofer hat den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan im Rückblick für gescheitert erklärt.

Der CSU-Politiker sagte der "Augsburger Allgemeinen", Ziel sei es gewesen, die Lebensbedingungen für die Menschen zu verbessern und Stabilität in das Land zu bringen. Das sei nicht gelungen. Seehofer verteidigte die Entscheidung für den Einsatz nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Die Motivation für den Einsatz in Afghanistan sei damals berechtigt gewesen. Ein erneutes militärisches Eingreifen am Hindukusch schloss der Minister aus.

