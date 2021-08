In Afghanistan rücken die Taliban-Milizen immer weiter vor. Zuletzt waren deshalb die Forderungen nach einem Abschiebestopp aus Deutschland immer lauter geworden. Jetzt hat das Innenministerium entschieden, die Abschiebungen auszusetzen - und vollzieht damit einen Kurswechsel.

Bundesinnenminister Seehofer (CSU) sagte in Berlin, ein Rechtsstaat trage Verantwortung dafür, dass die Betroffenen durch eine Abschiebung nicht in Gefahr gerieten. Die Sicherheitslage in Afghanistan ändere sich derzeit so rasant, dass Deutschland dieser Verantwortung für die abgelehnten Asylbewerber nicht gerecht werden könne. Eine in der vergangenen Woche verschobene Abschiebung von sechs Afghanen wird zunächst nicht nachgeholt. Die Niederlande teilten ebenfalls mit, in den kommenden sechs Monaten keine abgewiesenen Asylbewerber nach Afghanistan zurückzuführen.



Bundesinnenminister Seehofer (CSU) vollzieht mit der Entscheidung einen Kurswechsel. Erst vor wenigen Tagen hatte er sich dafür ausgesprochen, die Abschiebungen nach Afghanistan zumindest für Straftäter fortzusetzen - ungeachtet des Vormarsches der Taliban.

Taliban haben neun von 34 Provinzhauptstädten unter Kontrolle

Die Taliban nehmen seit dem Abzug der internationalen Truppen immer mehr Gebiete ein. Zuletzt eroberten sie eine weitere Provinzhauptstadt. Es handelt sich um Faisabad in der nordöstlichen Provinz Badachschan. Innerhalb von einer Woche haben die Islamisten damit die Hauptstädte von neun der 34 afghanischen Provinzen unter ihre Kontrolle gebracht.



Mehrere Organisationen hatten sich für eine Aussetzung der Abschiebungen ausgesprochen. Gestern forderten etwa die in Kabul vertretenen Botschafter von sechs EU-Staaten einen solchen Stopp. Auch 26 Organisationen, darunter Amnesty International, Pro Asyl, Caritas und die Diakonie plädierten in einer gemeinsamen Erklärung dafür. Mitte Juli hatte die afghanische Regierung um ein Ende der Abschiebungen aus Europa gebeten.



Ein Abschiebestopp wird normalerweise auf der Grundlage eines Sicherheitsberichtes zu einem Land entschieden. Bislang gab es in Deutschland nur für Syrien wegen des anhaltenden Bürgerkriegs eine Aussetzung der Abschiebungen. Das Auswärtige Amt bewertet derzeit die Lage in Afghanistan neu, der Bericht liegt aber noch nicht vor. Nach Angaben des Innenministeriums leben derzeit knapp 30.000 ausreisepflichtige Afghanen in Deutschland. Seit 2016 sind mehr als 1.000 Migranten nach Afghanistan zurückgebracht worden.

