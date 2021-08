Bundesinnenminister Seehofer hat Vorwürfe zurückgewiesen, sein Ressort habe durch bürokratische Auflagen die Aufnahme afghanischer Ortskräfte verzögert.

Sein Ministerium habe bereits im Juni deutlich gemacht, dass die Visaerteilung notfalls auch erst nach der Einreise in Deutschland erfolgen könne, sagte Seehofer in Berlin. Dies gelte dann auch für die erforderliche Sicherheitsüberprüfung. Die nun entstandenen Probleme bei der Ausreise dieser Menschen aus Afghanistan führte Seehofer in erster Linie auf eine falsche Lageeinschätzung zurück. Für diese sei er aber nicht zuständig gewesen.



Zuvor hatte die "Süddeutschen Zeitung" berichtet, dass der Innenminister erst vergangene Woche zugestimmt habe, dass afghanische Ortskräfte auch ohne Einreisepapiere nach Deutschland kommen könnten. Dies sei für viele Betroffene zu spät gewesen. Dem Bericht zufolge waren Visaprobleme auch der Grund dafür, dass zwei Charterflüge für die Ausreise von Ortskräften am 25. Juni nicht zustande kamen. Das Verteidigungsministerium wies diese Darstellung zurück. Es habe sich um bis zu 300 Personen gehandelt, die von Masar-i-Scharif nach Deutschland gebracht werden sollten. Ein Teil der Ortskräfte habe jedoch keinen Ausreisewunsch gehabt, andere hätten über Tickets für Linienflüge verfügt, hieß es.

