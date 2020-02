In Afghanistan ist eine Vereinbarung zwischen den USA und den islamistischen Taliban in Kraft getreten, die den Weg zu einer Friedenslösung ebnen soll.

Präsident Ghani verkündete den Beginn der siebentägigen Frist am Abend in einer Fernsehansprache. Zuvor hatte US-Außenminister Pompeo erklärt, beide Seiten hätten sich nach Jahrzehnten des Konflikts auf eine signifikante Reduzierung der Gewalt geeinigt. Sollte dies eine Woche lang tatsächlich umgesetzt werden, seien die Vereinigten Staaten bereit, Ende Februar ein Abkommen mit den Taliban zu unterzeichnen. Wie diese Gewaltverringerung konkret aussehen soll, dazu machten weder die USA noch die Taliban genauere Angaben.



Letztere forderten ihre Kämpfer in einer Erklärung auf, sich in den nächsten sieben Tagen strikt an intern verbreitete Vorgaben zu halten und sich von den von der Regierung kontrollierten Gebieten fernzuhalten. Lediglich "Selbstverteidigung" bleibe bei Verstößen der anderen Seite erlaubt. Im Gegenzug dürften die USA ihre Offensivoperationen und Luftangriffe gegen die Taliban reduzieren oder stoppen.