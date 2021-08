Der Afghanistan-Experte Marc Thörner warnt beim aktuell moderateren Auftreten der Taliban vor einer Inszenierung.

Die Taliban hätten gelernt, mit Medien umzugehen und so an ihrem Bild in der Öffentlichkeit zu feilen, sagte er im Deutschlandfunk. Auch wenn von ihnen aktuell verkündet werde, das normale Leben werde nicht angegriffen, Frauen könnten weiter zu Schule gehen oder stellenweise berufstätig sein, müsse keine Substanz dahinterstecken. Es bestehe die Gefahr, dass man auf genau diese Bilder schaue, meinte Thörner. Generell setze sich die Ideologie der Taliban aus einer Mischung aus Islam, Dschihad und Paschtunischem Ehrenkodex zusammen. Thörner vermutet, dass sich die Taliban heute an der gleichen Ideologie orientieren wie in den 1980er Jahren, als sie sich erstmals als Bewegung formierten.

Politiker skeptisch gegenüber Worten der Taliban

Auch die Politik hält die Ankündigungen der Taliban nicht für glaubwürdig. Man werde dieses Regime nicht nach seinen Worten, sondern nach seinen Entscheidungen und Taten beurteilen, sagte der britische Premierminister Johnson im Parlament in London. Entscheidend sei die Haltung der Taliban zum Terrorismus, zur Kriminalität und zum Drogenhandel und ob sie humanitäre Hilfe und das Recht der Mädchen auf Bildung gewährleisten. Ähnlich äußerte sich der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price.



Die Taliban hatten in einer ersten Pressekonferenz in Kabul Grundzüge ihrer künftigen Politik skizziert. Dabei traten sie Befürchtungen entgegen, sie könnten eine ähnliche Schreckensherrschaft errichten wie zwischen 1996 und 2001. Damals folgte die Gruppe einer extrem rigiden Auslegung der Scharia, des islamischen Rechts.



