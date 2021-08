Die Lage am Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul lässt gegenwärtig offenbar keine weiteren geordneten Evakuierungsflüge zu.

Die Bundeswehr verwies darauf, dass momentan eine Flughafenfeuerwehr nicht verfügbar sei. Im Laufe des Tages seien jedoch vier weitere Flüge nach Kabul vorgesehen. In anderen Agenturberichten ist von Chaos am Flughafen die Rede. Eine für Ortskräfte der Niederländer vorgesehene Militärmaschine habe die afghanische Hauptstadt nahezu leer wieder verlassen müssen, teilte Außenministerin Kaag mit. Viele Helfer hätten mit ihren Familien vor den Toren des Flughafens gestanden.



In Frankfurt am Main waren am frühen Morgen rund 130 Personen eingetroffen, die aus Afghanistan ausgeflogen worden waren. Der von der Bundesregierung gecharterte Lufthansa-Airbus kam aus Taschkent. Die deutschen Staatsangehörigen und afghanischen Ortskräfte waren mit einer Bundeswehr-Maschine aus Afghanistan in die usbekische Hauptstadt gebracht worden. Das US-Militär hat bislang mehr als 3.200 Menschen aus Afghanistan ausgeflogen. Die US-Luftwaffe kündigte eine Untersuchung der chaotischen Ereignisse am Flughafen von Kabul vom Montag an.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.