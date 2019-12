Im Südosten Afghanistan sind mehrere Soldaten bei einem Anschlag getötet worden.

Offensichtlich eröffnete ein Soldat in der Provinz Ghasni das Feuer auf seine Kameraden. In Berichten ist von 9 bis 23 Toten die Rede. Die militant-islamistischen Taliban reklamierten den Anschlag für sich und erklärten, 32 Soldaten getötet zu haben.



Die Taliban haben die Truppe offenbar unterwandert. Bereits in der Vergangenheit gab es in der Provinz ähnliche Angriffe vermeintlicher Kameraden.