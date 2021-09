Bundespräsident Steinmeier hat die Leistung der deutschen Soldaten bei der militärischen Luftbrücke aus Kabul gewürdigt.

Bei einer Feierstunde im Schloss Bellevue in Berlin zeichnete Steinmeier den zuständigen Kommandeur Arlt stellvertretend für alle Beteiligten mit dem Bundesverdienstkreuz aus. Zugleich mahnte der Bundespräsident ehrliche Antworten auf die vielen Fragen an, die der 20 Jahre dauernde Afghanistan-Einsatz nach der Machtübernahme der Taliban hinterlasse.



In der nächsten Woche wird auch Bundeskanzlerin Merkel im niedersächsischen Seedorf Soldaten für den Einsatz während der militärischen Luftbrücke auszeichnen. Nach Angaben von Regierungssprecher Seibert findet die Zeremonie am nächsten Mittwoch im niedersächsischen Seedorf teil. Zugleich sei dort ein feierliches Gelöbnis von Rekruten geplant. Auch die Wehrbeauftragte Högl und Fachpolitiker des Bundestages würden in Seedorf erwartet, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.