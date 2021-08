Die Stiftung Wissenschaft und Politik sieht in dem gezielten Drohnenangriff der USA auf den IS in Afghanistan einen Ausdruck von Handlungsfähigkeit.

Terrorismusexperte Steinberg sagte im Deutschlandfunk, noch wüssten die Geheimdienste der Vereinigten Staaten, wo sich die derzeit gefährlichsten Terroristen aufhielten. Eine derart gezielte Tötung eines führenden Mitglieds der Terrormiliz IS werde in Afghanistan in Zukunft schwieriger. Das Land stehe vor einer schwierigen Zeit. Taliban und IS ständen in direkter Konkurrenz zueinander. Der IS habe mit dem Terroranschlag vom Donnerstag zeigen wollen, dass er am Kampf beteiligt sei und gewisse Ansprüche auf Afghanistan stelle, so Steinberg. Bei den Explosionen waren auch 13 US-Soldaten getötet worden.

