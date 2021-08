Die Taliban lehnen eine Verlängerung des internationalen Evakuierungs-Einsatzes in Kabul über den 31. August hinaus ab. Ein Sprecher der Miliz sagte in Doha, dies käme einer Verlängerung der militärischen Besatzung des Landes gleich. Darauf würden sich die Taliban nicht einlassen. Zugleich drohte er mit Konsequenzen, sollten sich die USA anders entscheiden.

US-Präsident Biden hatte in Washington erklärt, er hoffe, die Evakuierungsmission am 31. August beenden zu können. Sollten andere G7-Staaten um eine längere Präsenz der US-Truppen bitten, werde man sehen, was man tun könne. Es gebe dazu Gespräche mit dem Militär. Aus London hieß es bereits, Premierminister Johnson wolle sich bei Biden für eine Ausweitung einsetzen.



Die USA und weitere westliche Staaten sind seit Tagen bemüht, so viele Staatsbürger und afghanische Ortskräfte wie möglich umgehend auszufliegen. Am Flughafen harren aber noch Tausende aus, die das Land nach der Machtübernahme der Taliban verlassen wollen.

