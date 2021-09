Die islamistischen Taliban fordern nach ihrer Machtübernahme in Afghanistan die Bundesregierung zur Aufnahme von diplomatischen Beziehungen auf.

Man wünsche sich starke Beziehungen zu Deutschland ebenso wie finanzielle Unterstützung und humanitäre Hilfe, sagte Taliban-Sprecher Mudschahid der Zeitung "Welt am Sonntag. Er sprach ferner von einer Kooperation bei Gesundheit, Landwirtschaft und Bildung. Die Deutschen seien in Afghanistan immer willkommen gewesen, so Mudschahid. Leider hätten sie sich den Amerikanern angeschlossen.

Aber das sei jetzt vergeben, fügte der Taliban-Vertreter hinzu.



Bundesaußenminister Maas hatte vor wenigen Tagen gesagt, wenn es politisch möglich wäre und wenn die Sicherheitslage es erlaube, solle auch Deutschland in Kabul wieder eine eigene Botschaft haben.

