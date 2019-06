Die radikal-islamischen Taliban haben afghanischen Medien mit Gewalt gedroht, sollten diese weiter Aufrufe gegen sie verbreiten.

Es geht dabei um Spots der Regierung, die seit mehreren Jahren im Fernsehen und Radio verbreitet werden. Darin wird die Bevölkerung aufgefordert, die Taliban nicht zu unterstützen und den Sicherheitskräften Hinweise auf verdächtige Aktivitäten zu geben.



In der Vergangenheit gab es bereits häufig Angriffe auf Journalisten in Afghanistan. Im vergangenen Jahr wurden 16 Medienmitarbeiter in dem Land getötet.