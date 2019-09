Nach dem vorläufigen Scheitern der Friedensverhandlungen zwischen den USA und den radikal-islamischen Taliban haben diese mit weiterer Gewalt gegen amerikanische Soldaten gedroht.

Die Absage der Gespräche durch US-Präsident Trump werde nur dazu führen, dass noch mehr Amerikaner ihr Leben verlören, heißt es in einer Stellungnahme der Islamisten.



Der afghanische Präsident Ghani gab den Taliban wegen ihrer andauernden Anschläge die Schuld für das Ende der Gespräche. Trump hatte in der vergangenen Nacht ein für heute geplantes Geheimtreffen mit Taliban-Anführern und Ghani in Camp David abgesagt. Er begründete dies per Twitter mit einem Bombenattantat der Taliban in Kabul am Donnerstag, bei dem zwölf Menschen getötet wurden, darunter ein US-Soldat.



In den seit Juli 2018 laufenden Gesprächen zwischen den USA und den Islamisten hatte es nach Angaben Washingtons bereits eine grundsätzliche Einigung gegeben. Die USA wollen aus Afghanistan abziehen, verlangen aber von den Taliban Garantien, dass das Land kein Rückzugsgebiet für Terroristen wird.



Die Bundespolizei hat ihr Ausbildungsprojekt in Afghanistan inzwischen ausgesetzt. Das Bundesinnenministerium begründete die Entscheidung mit der unsicheren Lage in Kabul. Nahe der Unterkunft der Polizisten hatte es am Dienstag eine Angriffswelle der Taliban gegeben.