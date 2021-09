In Afghanistan haben die Taliban nach eigenen Angaben auch Pandschir erobert - die bisher einzige Provinz, die noch von Widerstandskämpfern gehalten wurde. In sozialen Netzwerken posierten sie schwer bewaffnet vor dem Dienstsitz des Gouverneurs. Die "Nationale Widerstandsfront" (NRF) unter ihrem Anführer Ahmad Massud hat sich noch nicht geäußert.

Ein Sprecher der Taliban erklärte heute früh, das Pandschir-Tal werde nun vollständig von den Taliban kontrolliert. Die Islamisten hatten sich seit Tagen Gefechte mit der NRF-Miliz geliefert. Augenzeugen bestätigten der Nachrichtenagentur AP, dass Taliban-Kämpfer in der Nacht die acht Bezirke Pandschirs nordöstlich von Kabul überrannt hätten.



Zuvor hatte die NRF den Taliban noch einen Waffenstillstand angeboten. In der Nacht zum Montag schlug sie vor, die Taliban sollten ihre Militäroperationen im Pandschir-Tal stoppen und sich zurückziehen. Im Gegenzug werde die NRF von weiteren Militäraktionen absehen.



Pandschir war die einzige Provinz Afghanistans, die die Taliban bei ihrem Eroberungsfeldzug im August nicht unter ihre Kontrolle gebracht hatten. Gegner der Taliban versammelten sich dort rund um Massud und den früheren afghanischen Vizepräsidenten Saleh, der sich nach der Flucht von Präsident Ghani zum rechtmäßigen Staatsoberhaupt erklärt hatte. Massud ist der Sohn des legendären verstorbenen Nordallianz-Führers Achmed Schah Massud, der schon in den 90er Jahren den Widerstand gegen die Taliban organisiert hatte.

