In Afghanistan haben die radikalislamischen Taliban ihren Vormarsch Agenturberichten zufolge fortgesetzt.

Nach Angaben von Parlamentariern eroberten sie mit Sar-i-Pul und Aibak zwei weitere Provinzhauptstädte. Aus Kundus, wo Taliban-Kämpfer gestern ihre Fahne auf dem zentralen Platz gehisst hatten, wurden noch vereinzelte Kämpfe gemeldet.



Die Aufständischen nutzen den Rückzug der US- und Nato-Truppen, um nach Erfolgen in ländlichen Regionen nun auch auf die Städte am Hindukusch vorzurücken. Friedensgespräche mit der Regierung in Kabul lehnen sie gegenwärtig ab.

Diese Nachricht wurde am 09.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.