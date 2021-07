Inmitten des Abzugs der Nato-Truppen aus Afghanistan gewinnen die radikalislamischen Taliban zunehmend an Boden.

In der Nacht zogen sich die Regierungstruppen nach heftigen Kämpfen aus dem strategisch wichtigen Bezirk Pandschwai im Süden des Landes zurück, wie örtliche Behörden der Nachrichtenagentur AFP bestätigten. Immer wieder hatten die Taliban in den vergangenen Jahren versucht, das Gebiet zu erobern. Insgesamt seien zuletzt zehn Bezirke an die Taliban gefallen, erklärte ein afghanischer Provinzrat. Neben Tausenden Zivilisten seien auch viele Politiker und Verwaltungsbeamte auf der Flucht.



Vor zwei Tagen hatten die USA und ihre Verbündeten die Räumung ihres Haupt-Militärstützpunktes Bagram verkündet. Der US-Truppenabzug soll bis Ende August komplett abgeschlossen sein. Beobachter befürchten, dass die Taliban dann die Regierung in Afghanistan stürzen könnten.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.