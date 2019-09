Nach dem Abbruch der Gespräche zwischen den USA und den Taliban haben radikalislamische Kämpfer und Regierungskräfte in Afghanistan ihre Gefechte fortgesetzt.

In der nördlichen Provinz Tachar seien binnen weniger Stunden die beiden Bezirke Jangi Kalah und Darkad an die Taliban gefallen, erklärten mehrere Provinzräte. Es sei unklar, wie viele Opfer es bei den zweitägigen Kämpfen gegeben habe. Einen Angriff auf einen dritten Bezirk konnten Sicherheitskräfte abwehren.



US-Präsident Trump hatte kurz vor einem erwarteten Abkommen zwischen den USA und den Taliban erklärt, er habe weitere Gespräche wegen eines Anschlags in Kabul abgebrochen. Die Verhandlungen seien tot, sagte Trump, der aber nach wie vor US-Kräfte aus Afghanistan abziehen will.