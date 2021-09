Bei einer Protestkundgebung in der afghanischen Hauptstadt Kabul haben die Taliban Warnschüsse abgegeben.

Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, hatten sich etwa 70 Menschen versammelt, vornehmlich Frauen. Sie protestierten gegen Pakistans Einmischung in afghanische Belange. Die Taliban hätten in die Luft geschossen, um die Menge vor der pakistanischen Botschaft auseinanderzutreiben. Der Regierung in Islamabad wird eine Nähe zu den Taliban vorgeworfen, die Mitte August die Macht in Afghanistan übernommen hatten.

