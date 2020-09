Kurz vor dem geplanten Auftakt von Friedensgesprächen in Afghanistan haben die Taliban die bislang ruhige Provinz Pandschschir angegriffen.

Kämpfer der Islamisten-Miliz seien am frühen Morgen in die Provinz eingedrungen, teilten lokale Behördenvertreter mit. Demnach gab es Gefechte und Geiselnahmen. Sicherheitskräfte hätten die Lage mit Hilfe von Einwohnern wieder unter Kontrolle gebracht, hieß es weiter.



Die afghanische Regierung verurteilte die Attacke. Solche Angriffe zerschlügen die Hoffnungen von Millionen von Afghanen, die von Frieden träumten, erklärte ein Regierungssprecher.



Pandschschir ist eine der wenigen Provinzen Afghanistans, in der die Taliban keine Gebiete kontrollieren.

