Erstmals seit dem Beginn des Rückzugs der internationalen Truppen aus Afghanistan haben die radikal-islamischen Taliban eine Provinzhauptstadt angegriffen.

Die Kämpfer starteten nach Angaben der Regierung eine Offensive auf Kala-i-Naw. In der Hauptstadt der Provinz Badghis im Westen des Landes ist von heftigen Kämpfen die Rede. Verteidigungsminister Mohammadi sprach von einer angespannten militärischen Situation.



Seit Beginn des Abzugs der US- und Nato-Truppen im Mai haben sich die Kämpfe zwischen Regierungstruppen und den Taliban massiv verstärkt. Beobachter befürchten, dass die Miliz nach dem vollständigen Abzug der internationalen Streitkräfte wieder die Macht in dem Land übernehmen könnte.



Trotz der Kämpfe kamen Vertreter der afghanischen Regierung und der Taliban in der iranischen Hauptstadt Teheran zu Gesprächen zusammen.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.