Radikalislamische Taliban haben in Westafghanistan einen Polizeikonvoi überfallen.

Nach Angaben der Behörden wurden mindestens 18 Polizisten getötet und vier verletzt. Der Konvoi war demnach gestern Nachmittag in der Provinz Farah in einen Hinterhalt geraten. Die Taliban bekannten sich zu dem Anschlag.



Die Sicherheit in der Provinz Farah hat sich in den vergangenen Monaten massiv verschlechtert. Alleine im November wurden mehr als 100 Polizisten und Soldaten bei Angriffen der Taliban getötet.