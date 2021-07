In Afghanistan haben die radikal-islamischen Taliban ihre Offensive fortgesetzt und weitere Städte angegriffen.

Kämpfe gibt es nach Behördenangaben in der Provinzhauptstadt Gasni im Südosten des Landes, in Faisabad im Nordosten und in Kala-e Nau im Westen Afghanistans. Dort seien jeweils Taliban-Kämpfer eingesickert und kontrollierten einzelne Stadtteile, hieß es. Auch in Kandahar im Süden gibt es offenbar weiterhin Kämpfe. Beobachter befürchten, dass die Rebellen nach dem vollständigen Abzug der internationalen Streitkräfte die Macht in dem Land wieder übernehmen könnten. Die Taliban kontrollieren nach eigenen Angaben bereits 85 Prozent der Landesfläche.



Wegen der Entwicklung prüft die Bundesregierung derzeit nach eigenen Angaben einen zeitlich begrenzten Stopp für Abschiebungen nach Afghanistan. Darum habe die Regierung in Kabul gebeten, sagte ein Ministeriumssprecher.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.