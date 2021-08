Nach der Einnahme der afgahnischen Hauptstadt Kabul durch die Taliban hat UNO-Generalsekretär Guterres an die Islamisten appelliert, die Rechte und Freiheiten aller Menschen im Land zu respektieren. Deren Kämpfer müssten ebenso wie alle anderen Kräfte äußerste Zurückhaltung üben, um keine Menschenleben zu gefährden. Guterres betonte, er sei besonders besorgt über die Zukunft von Frauen und Mädchen.

Am Nachmittag tritt der UNO-Sicherheitsrat zusammen, um über die Lage zu beraten. Die Sitzung war von Estland und Norwegen beantragt worden.



Gestern hatten die Taliban unter anderem den Präsidentenpalast in Kabul eingenommen. Führende Repräsentanten der Islamisten riefen den Sieg über die bisherige Regierung aus, der Krieg sei nun vorbei. Der außer Landes geflohene Präsident Ghani hält sich nach Informationen des Fernsehsenders Al-Dschasira in Usbekistan auf. Mitglieder seiner Regierung verurteilten dessen Flucht. Er selbst erklärte, er habe Blutvergießen verhindern wollen.



Die Taliban beherrschten Afghanistan bereits von 1996 bis 2001. Gefürchtet war vor allem ihre radikale Auslegung der Scharia.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.