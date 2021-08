Der afghanische Präsident Ghani hat die militärische Niederlage gegen die Taliban eingestanden. Diese hätten gesiegt, schrieb er auf Facebook. Ghani war außer Landes geflohen, nachdem die Miliz bis an den Stadtrand von Kabul herangerückt waren. Mittlerweile hat sie den Präsidentenpalast eingenommen.

In übereinstimmenden Agenturberichten heißt es, zahlreiche Kämpfer der Miliz hielten sich in dem Gebäude auf. Umgeben von Bewaffneten wandten sich Führer der Gruppe an Journalisten, wie am Abend auf Fernsehbildern zu sehen war. In dem Palast wollten sie die Wiedererrichtung des Islamischen Emirats Afghanistan verkünden, hieß es. Die Taliban beherrschten Afghanistan von 1996 bis 2001. In dieser Zeit wurden unter anderem die Rechte von Frauen massiv unterdrückt.



Wo Präsident Ghani sich aufhält, teilte er nicht mit. Mitglieder seiner Regierung verurteilten ihn für seine Flucht. Nach Angaben des früheren Präsidenten Karsai wurde ein Koordinierungsrat für eine friedliche Übergabe der Macht gebildet. Wie Karsai auf Facebook mitteilte, solle damit Chaos angesichts des Vormarschs der Taliban vermieden und das Leiden der Menschen verringert werden.

Maas: Ein Teil der deutschen Mitarbeiter wird noch heute ausgeflogen

Bundesaußenminister Maas sicherte den deutschen Staatsangehörigen und ehemaligen Ortskräften in Afghanistan zu, ihre Ausreise innerhalb der nächsten Tagen zu ermöglichen. Der SPD-Politiker erklärte, die ersten Angehörigen der deutschen Botschaft in Kabul würden noch heute aus der afghanischen Hauptstadt ausgeflogen werden. Sie würden zunächst in ein Nachbarland gebracht und von dort mit zivilen Flugzeugen nach Deutschland geflogen. In Kabul sollen sich noch rund 100 Deutsche befinden, darunter Mitarbeiter der Botschaft.

US-Evakuierung läuft bereits

Die USA begannen bereits Stunden vor den ersten Meldungen über das Vorrücken der Taliban auf Kabul mit der Evakuierung ihrer Botschaft und brachten Diplomaten per Hubschrauber zum Flughafen. Die amerikanische Botschaft rief US-Bürger in Afghanistan laut einem Bericht der Nachrichtenagentur AP mittlerweile dazu auf, an ihrem Aufenthaltsort zu bleiben, da der Flughafen in Kabul unter Beschuss stehe. NATO-Generalsekretär Stoltenberg erklärte, das Bündnis werde dabei helfen, den Flughafen offen zu halten.



Der britische Premierminister Johnson forderte die internationale Gemeinschaft auf, eine Regierung der Taliban nicht anzuerkennen. Morgen befasst sich der UNO-Sicherheitsrat mit der Lage in Afghanistan.

Diese Nachricht wurde am 15.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.