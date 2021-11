Bei einem Angriff auf ein Militärkrankenhaus in der afghanischen Hauptstadt Kabul ist auch ein ranghoher Taliban-Kommandeur getötet worden.

Das gab ein Sprecher der Organisation bekannt. Hamdullah Mochlis war demnach Anführer einer Spezialeinheit der Taliban in Kabul.



Zu dem Anschlag bekannte sich ein Ableger der IS-Miliz. Mindestens 19 Menschen wurden getötet und 50 verletzt. Nach Angaben der Taliban hatte ein Selbstmordattentäter am Eingang des Krankenhauses einen Sprengsatz gezündet. Danach stürmten mehrere Angreifer in die Klinik.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.