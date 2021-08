In Afghanistan haben die Taliban weitere Städte eingenommen. Nach eigenen Angaben kontrollieren sie jetzt auch die zweitgrößte Stadt Kandahar. Zudem sei die Hauptstadt der Provinz Helmand, Lashkar Gah, an die Islamisten gefallen, berichten mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf die örtlichen Behörden.

Sie war seit Wochen umkämpft. Gestern hatten die Taliban bereits die Kontrolle über die Städte Herat und Ghasni übernommen. Letztere liegt rund 150 Kilometer südwestlich von Kabul. Die Regierungstruppen kontrollieren neben der Hauptstadt nur noch wenige Gebiete.



Die USA kündigten an, 3.000 Soldaten vorübergehend nach Kabul zu verlegen. Nach Angaben des Pentagons sollen sie dabei helfen, Botschaftspersonal und frühere einheimische Mitarbeiter des US-Militärs in Sicherheit zu bringen. Im Frühjahr hatte US-Präsident Biden erklärt, dass die letzten Truppen bis Ende August aus Afghanistan abgezogen sein sollten. Auch Großbritannien will rund 600 Soldaten nach Kabul schicken, um sein Botschaftspersonal zu schützen.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.