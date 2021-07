Die radikalislamischen Taliban kontrollieren nach eigenen Angaben inzwischen einen Großteil Afghanistans.

Ein Sprecher der Miliz nannte in Moskau die Zahl von 85 Prozent des Territoriums. Zuletzt hatten die Taliban demnach unter anderem den wichtigsten Grenzübergang zwischen Afghanistan und dem Iran erobert. Die Regierung in Kabul erklärte, die Armee bemühe sich derzeit darum, wieder die Kontrolle über den Grenzübergang zu gewinnen.



Die Lage in Afghanistan ist unübersichtlich, die Kontrolle einzelner Bezirke wechselt oft in kurzer Folge. Seit Beginn des Abzugs der US- und Nato-Truppen im Mai haben sich die Kämpfe zwischen Regierungstruppen und den Taliban massiv verstärkt. Beobachter befürchten, dass die Miliz nach dem vollständigen Abzug der internationalen Streitkräfte wieder die Macht in dem Land übernehmen könnte. US-Präsident Biden hatte gestern erklärt, dass die Taliban inzwischen wieder so stark seien wie noch nie seit dem Sturz ihres Regimes im Jahr 2001.

