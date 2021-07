Der Vormarsch der Taliban in Afghanistan schreitet nach eigenen Angaben weiter voran.

Ein Vertreter der islamistischen Rebellen sagte in Moskau, man kontrolliere bereits wieder 85 Prozent der Landesfläche. Zuletzt hatten die Taliban demnach auch einen wichtigen Grenzübergang zwischen Afghanistan und dem Iran erobert. Die Regierung in Kabul erklärte, die Armee bemühe sich derzeit darum, ihn wieder zurückzuerobern.



Beobachter befürchten, dass die Rebellen nach dem vollständigen Abzug der internationalen Streitkräfte die Macht in dem Land wieder übernehmen. US-Präsident Biden hatte gestern erklärt, die Taliban seien inzwischen so stark wie noch nie seit dem Sturz ihres Regimes im Jahr 2001. Zugleich verteidigte er den Abzug seiner Soldatinnen und Soldaten. Er werde nicht noch eine weitere Generation Amerikaner in den Krieg nach Afghanistan schicken. Seine Regierung werde Amerikas längsten Waffengang beenden, führte Biden aus.

