In Afghanistan haben die radikal-islamischen Taliban anlässlich des muslimischen Zuckerfestes eine dreitägige Feuerpause angekündigt.

Die Bürger sollten das traditionelle Fastenbrechen nach dem Fastenmonat Ramadan friedlich und sicher feiern können, teilte ein Sprecher mit. Das zweitägige Fest beginnt am Mittwochabend.



Wenige Stunden nach der Ankündigung der Taliban wurden bei einem Bombenanschlag auf einen Bus mindestens elf Menschen getötet. Es gab nach Angaben der Behörden 28 Verletzte. Das Attentat ereignete sich in der Provinz Zabul im Süden des Landes. Der Sprengsatz war am Straßenrand deponiert. Über den oder die Täter ist noch nichts bekannt.



Am Wochenende waren bei einem Bombenanschlag auf eine Mädchenschule mehr als 60 Menschen getötet worden. Die Taliban bestreiten, etwas mit dem Attentat zu tun zu haben.

Diese Nachricht wurde am 10.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.