In Afghanistan wollen die Taliban-Milizen ungeachtet des Abkommens mit den USA ihre Angriffe auf Sicherheitskräfte der Regierung fortsetzen.

Es sei lediglich ein Ende der Gewalt gegen ausländische Soldaten vereinbart worden, erklärte Taliban-Sprecher Mudschahid. Die Milizen würden ihre Operationen nun wieder aufnehmen. Die vereinbarten Friedensverhandlungen mit der Regierung in Kabul wollen die Taliban nach den Worten ihres Sprechers erst dann führen, wenn rund 5.000 ihrer Gefangenen freigelassen worden seien. Die USA hatten am Samstag in Doha ein Abkommen mit Vertretern der Milizen geschlossen, in dem als vertrauensbildende Maßnahme unter anderem die gegenseitige Freilassung von Häftlingen vereinbart wurde.