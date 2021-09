Erstmals seit dem endgültigen Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan ist ein ziviler Evakuierungsflug aus Kabul abgeflogen.

An Bord befanden sich rund 200 Ausländer, die nach Doha gebracht wurden. Die Maschine habe zuvor Hilfsgüter nach Kabul transportiert, teilte der katarische Sondergesandte al-Kahtani mit. Möglicherweise werde es am Freitag einen weiteren Flug geben.



Die nach der Machtübernahme der Taliban gestarteten Evakuierungsflüge aus der afghanischen Hauptstadt waren Ende August eingestellt worden. Über die internationale Luftbrücke waren binnen weniger Wochen etwa 123.000 Menschen aus Afghanistan ausgeflogen worden.



Mehr als 50 Organisationen forderten die Bundesregierung auf, weiterhin Schutzbedürftige aus Afghanistan aufzunehmen. Dazu gehörten etwa Ortskräfte und Angehörige von in Deutschland lebenden Afghanen.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.