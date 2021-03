Die radikalislamischen Taliban haben einen Vorschlag von Afghanistans Präsident Ghani für Wahlen noch in diesem Jahr zurückgewiesen.

Wahlen hätten das Land schon in der Vergangenheit an den Rand einer Krise gebracht, sagte ein Taliban-Sprecher der Nachrichtenagentur AFP. Alle Entscheidungen über die Zukunft Afghanistans müssten im Zuge von Verhandlungen mit der Regierung gefällt werden. Ein hoher Regierungsbeamter erklärte, Ghani wolle seinen Vorschlag bei einer Konferenz in der Türkei im April erläutern. Baldige Abstimmungen seien ein fairer Plan für die Zukunft Afghanistans.



Ein Abkommen vom vergangenen Jahr sieht den Abzug aller US-Soldaten aus Afghanistan bis 1. Mai vor. US-Präsident Biden hat allerdings darauf verwiesen, dass ein vollständiger Abzug bis zu diesem Datum schwierig sein werde. Das Abkommen bereitete auch den Weg für Friedensverhandlungen zwischen den Taliban und der Regierung in Kabul. Die seit September in Doha laufenden Gespräche haben bislang wenig Fortschritte gemacht.

