Der Friedensprozess für Afghanistan verzögert sich weiter.

Die Taliban weigerten sich, Verhandlungen mit einem Team aufzunehmen, das von der Regierung aufgestellt worden war. Es seien darin nicht alle afghanischen Interessen vertreten, erklärte ein Sprecher der radikalislamischen Gruppierung. Schon die Bildung des Teams hatte länger gedauert. Hintergrund war der Streit um das Ergebnis der afghanischen Präsidentenwahl. Die 21 Gesandten waren erst am Donnerstag vorgestellt worden.



Auf Vermittlung der USA war Ende Februar ein Abkommen unterzeichnet worden, in dem die Taliban-Milizen sich bereit erklären, mit der Regierung in Kabul über einen Friedensvertrag zu beraten. Der Vertrag sieht auch einen Abzug aller ausländischen Truppen aus dem Land innerhalb von 14 Monaten vor.