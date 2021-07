Die Taliban in Afghanistan haben nach eigenen Angaben einen strategisch wichtigen Grenzübergang nach Pakistan erobert.

Die islamistische Miliz verbreitete ein Video, das Kämpfer in der Ortschaft Spin Boldak an der Grenze zeigen soll. Ein Vertreter der Behörden in der Provinz Kandahar wies die Darstellung zurück. Spin Boldak ist ein wichtiger Übergang für Waren, die aus der pakistanischen Hafenstadt Karachi nach Afghanistan gebracht werden.



Die Taliban haben in den letzten Wochen eine Reihe von wichtigen afghanischen Grenzübergängen eingenommen, unter anderem zum Iran, nach Usbekistan und Tadschikistan. Die Miliz behauptet, mittlerweile 85 Prozent des Landes zu kontrollieren.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.