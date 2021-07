In Afghanistan scheinen radikale Islamisten weiter auf dem Vormarsch zu sein. Die Taliban erklärten, sie hätten einen strategisch wichtigen Grenzübergang nach Pakistan erobert. Die Regierung widersprach. Die afghanische Armee gerät kurz vor dem endgültigen Abzug der Nato immer stärker unter Druck.

Die Taliban haben nach eigenen Angaben die Grenzstadt Wesch in der südlichen Provinz Kandahar eingenommen. Damit befände sich eine wichtige Straße zwischen dem Grenzübergang Spin Boldak und dem pakistanischen Schaman unter ihrer Kontrolle. Das Innenministerium in Kabul erklärte, die Armee habe den Angriff der Taliban "abgewehrt". Doch ein Vertreter der pakistanischen Sicherheitsbehörden, der nicht namentlich genannt werden wollte, bestätigte der Nachrichtenagentur AFP die Eroberung des Grenzübergangs. "Sie haben ihre Flagge gehisst und die afghanische Flagge entfernt", sagte er.



Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht. Doch seit Wochen wird deutlich, dass die Taliban den teilweise schon vollzogenen Abzug der Nato-Soldaten aus Afghanistan nutzen, um ihre Kontrolle im Land auszuweiten. Fast alle größeren Städte sind umzingelt. US-Präsident Biden will die letzten amerikanischen Soldaten Ende August aus Afghanistan abziehen, die Bundeswehr-Soldaten sind schon im Juni nach Deutschland zurückgekehrt.



Nach Angaben aus afghanischen Regierungskreisen konzentriert sich die Armee inzwischen darauf, größere Städte sowie wichtige Straßen und Grenzposten gegen den Vormarsch der Islamisten abzusichern. Auch das scheint ihr nicht mehr überall zu gelingen.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.