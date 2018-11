Nato-Generalsekretär Stoltenberg sieht Chancen für eine Friedensregelung in Afghanistan.

Das Potenzial sei größer als in den vergangenen Jahren, sagte Stoltenberg nach einem Treffen mit dem afghanischen Präsidenten Ghani in Kabul. Insgesamt sei die Lage in dem Land aber weiter ernst. Der Besuch Stoltenbergs fällt in eine Zeit, in der sich die Sicherheitslage in Afghanistan verschlechtert hat. Russland kündigte unterdessen für Freitag internationale Gespräche an, um Möglichkeiten für eine Friedenslösung auszuloten. Neben der afghanischen Regierung wollen auch die Taliban eine Delegation entsenden. Zu dem Treffen in Moskau werden außerdem Vertreter aus den USA, Indien und China erwartet.