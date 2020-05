In Afghanistan reißt die Serie von Bombenanschlägen und Attentaten nicht ab.

Vor einem Militärgebäude in der östlichen Provinz Paktia explodierte nach Angaben des Innenministeriums heute früh ein LKW, der mit einem Sprengsatz beladen war. Dabei wurden mindestens fünf Menschen getötet und 14 weitere verletzt. Die Taliban-Milizen reklamierten den Anschlag für sich.



Erst vor zwei Tagen waren bei schweren Anschlägen in Afghanistan mehr als 50 Menschen getötet worden. Unter anderem hatten Unbekannte die Geburtsabteilung einer Klinik in der Hauptstadt Kabul gestürmt und das Feuer auf Mütter mit ihren Neugeborenen eröffnet.