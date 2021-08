In Afghanistan sind die Taliban weiter auf die Hauptstadt Kabul vorgerückt. Mit der Eroberung der Provinzhauptstadt Pul-i-Alam stehen die islamistischen Rebellen nur noch 50 Kilometer südlich der Hauptstadt, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete. Die Taliban setzten damit ihren nahezu ungebremsten Vormarsch seit Beginn des Militärabzugs der USA und der Nato-Verbündeten Ende April fort.

Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen warnte vor einer humanitären Katastrophe in Afghanistan. Die Verluste an Menschenleben seien enormi, erklärte das UNHCR in Genf. Ohne deutliche Deeskalation werde Afghanistan die höchste Zahl ziviler Opfer binnen eines Jahres zu beklagen haben, die je von den Vereinten Nationen verzeichnet worden seien.



Über die dramatische Sicherheitslage berät zur Stunde in Berlin der Krisenstab der Bundesregierung. In Brüssel wollte die NATO am Nachmittag ebenfalls zu einer Dringlichkeitssitzung zusammenkommen. Zentrales Thema dürften die Evakuierungsmaßnahmen für Diplomaten und andere westliche Staatsbürger in Afghanistan sein.

