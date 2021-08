Die Taliban haben in Afghanistan nach übereinstimmenden Berichten auch die Stadt Dschalalabad im Osten des Landes eingenommen und rücken immer weiter Richtung Kabul vor. Die Bundeswehr will nach Medienberichten schon morgen Transporter zur Evakuiuerung des deutschen Botschaftspersonals in die afghanische Hauptstadt schicken. US-Präsident Biden droht derweil den Taliban.

Mit der Übernahme von Dchalalabad hat die radikalislamischen Miliz inzwischen alle großen Städte des Landes mit Ausnahme von Kabul unter Kontrolle. Die Hauptstadt der Provinz Nangarhar sei kampflos an die Taliban gegangen, melden Nachrichtenagenturen unter Berufung auf Bewohner und Behördenvertreter. Gestern Abend war bereits Masar-i-Sharif an die Taliban gefallen. Dort hatte die Bundeswehr bis zum Juni ihr Hauptquartier. Befürchtet wird nun, dass es Racheakte der Taliban an afghanischen Ortskräften der Bundeswehr geben wird, die sich möglicherweise noch in Masar-i-Scharif befinden.

Luftwaffe bereitet offenbar Evakuierung vor

Nach Presseinformationen will die Luftwaffe zur Evakuierung des deutschen Botschaftspersonals Militärtransporter nach Kabul schicken. Bereits morgen würden Maschinen vom Typ A400M in die afghanische Hauptstadt fliegen, schreibt die "Bild am Sonntag". Voraussichtlich werde in der usbekischen Hauptstadt Taschkent eine Drehscheibe für Zwischenlandungen eingerichtet.



Von dort sollten die Passagiere dann mit Chartermaschinen nach Deutschland gebracht werden. Wegen der akuten Gefahrenlage werde die notwendige Mandatierung durch den Bundestag womöglich erst nachträglich eingeholt. Bundesaußenminister Maas sagte dem Blatt, oberstes Gebot sei nun die Sicherheit des deutschen Botschaftspersonals. Man werde nicht riskieren, dass die eigene Leute den Taliban in die Hände fielen. Man sei auf alle Szenarien vorbereitet, betonte Maas.

Biden warnt die Taliban

US-Präsident Biden drohte den Taliban mit Vergeltung, sollten diese amerikanisches Personal in Afghanistan gefährden. Nach Angaben des Weißen Hauses in Washington ließ er Vertretern der Islamisten in der katarischen Hauptstadt Doha ausrichten, dass sie in diesem Fall mit einer raschen und starken militärischen Reaktion rechnen müssten. Zudem würden die US-Truppen in der afghanischen Hauptstadt Kabul auf 5.000 Mann aufgestockt, um die sichere Ausreise von Botschaftsmitarbeitern zu gewährleisten.



Auch arbeiteten die USA daran, Tausende von Ortkräften und andere Helfer zusammen mit ihren Familien zu evakuieren. Darüber hinaus habe Biden Streitkräfte und Nachrichtendienste angewiesen, dafür zu sorgen, dass die Vereinigten Staaten auch weiterhin in der Lage seien, künftigen terroristischen Bedrohungen aus Afghanistan zu begegnen.

Diese Nachricht wurde am 15.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.