In Afghanistan sind die Taliban weiter auf Kabul vorgerückt.

Mit der Eroberung der Provinzhauptstadt Pul-i-Alam stehen die islamistischen Rebellen nur noch 50 Kilometer südlich der Hauptstadt, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete. Die Taliban setzten damit ihren nahezu ungebremsten Vormarsch seit Beginn des Militärabzugs der USA und der Nato-Verbündeten Ende April fort.



Der britische Verteidigungsminister Wallace kritisierte die USA. Er bezeichnete das vom früheren Präsidenten Trump mit den Taliban geschlossene Abkommen von Doha als Fehler. Die internationale Gemeinschaft werde nun wohl die Konsequenzen daraus zu tragen haben, sagte er "Sky News". Vermutlich werde Al-Kaida in das Land zurückkehren und die Bedrohung dadurch wieder zunehmen. - Vor den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in den USA war Afghanistan einer der Rückzugsorte der Al-Kaida-Terroristen.



In Berlin berät der Krisenstab der Bundesregierung. In Brüssel wird die NATO am Nachmittag wahrscheinlich zu einer Dringlichkeitssitzung zusammenkommen. Zentrales Thema dürften die Evakuierungsmaßnahmen für Diplomaten und andere westliche Staatsbürger in Afghanistan sein.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.