In Afghanistan haben die islamistischen Taliban an die Ortskräfte der internationalen Streitkräfte appelliert, nicht das Land zu verlassen.

Afghanen, die als Übersetzer, Wachen oder anderweitig tätig gewesen seien, sollten "Reue" für ihre vergangenen Taten zeigen und sich in Zukunft nicht an solchen Aktivitäten beteiligen. Sie sollten zu ihrem normalen Leben zurückkehren und mit dem Fachwissen, über das sie verfügten, ihrem Land dienen. Bislang haben die Taliban die einheimischen Mitarbeiter der ausländischen Streitkräfte als "Söldner" oder "Sklaven der Invasoren" bezeichnet.



Zehntausende Afghanen, die für die Nato-Streitkräfte tätig waren, wollen das Land am Hindukusch aus Angst vor Rache der Islamisten verlassen. Die Mehrheit der Ortskräfte der Bundeswehr will über das sogenannten Ortskräfteverfahren Schutz in Deutschland suchen. Mitte Mai waren das rund 450 Personen.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.