Nördlich der afghanischen Hauptstadt Kabul bahnt sich ein Konflikt zwischen den Taliban und Widerstandsgruppen an.

Nach Angaben eines Sprechers der Islamisten befinden sich hunderte Taliban-Kämpfer auf dem Weg in die letzte noch nicht eroberte Provinz Pandschir. Zuvor hätten örtliche Regierungsvertreter eine Kapitulation verweigert. Vom Pandschirtal aus versucht der Sohn eines früheren afghanischen Kriegsherrn mit seiner Miliz sowie ehemaligen Regierungssoldaten eine Armee aufzustellen. Der Nachrichtenagentur Reuters sagte er, zwar seien seine Truppen zum Kampf bereit. Er wolle den Taliban jedoch klarmachen, dass nur Verhandlungen das Land weiterbrächten.



Für einen diplomatischen Weg setzt sich in dem Konflikt auch Russland ein. Der russische Botschafter in Kabul erklärte, sein Land sei von den Taliban gebeten worden, mit den Kämpfern im Pandschirtal zu verhandeln.

