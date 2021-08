Die Taliban haben offenbar einer prominenten TV-Journalistin die Arbeit verboten.

Obwohl die radikalen Islamisten in den vergangenen Tagen mehrfach erklärt hatten, dass Frauen in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft beruflich tätig sein dürften, setzten sie nun mit Shabnam Khan Dawran eine der wichtigsten Moderatorin des Staatsfernsehens ab. Sie hatte bis dato sechs Jahre lang für den Sender RTA Pashto die Nachrichten präsentiert. Shabnam teilte in einem Video mit, das unter anderem vom Sender "Sky news verbreitet wurde, sie habe ihren ganzen Mut zusammengenommen und sei wie zuvor zur Arbeit gegangen. Dann hätten sie die Taliban aber nicht in den Sender gelassen. Sie hätten ihr gesagt, es gebe nun ein neues System und die Regeln hätten sich geändert. Ich solle nach Hause gehen. Shabnam appellierte, sie bitte die Welt um Hilfe. Ihr Leben sei nun in Gefahr. Die Taliban und der Nachrichtensender äußerten sich zunächst nicht unmittelbar zu dem Vorfall.

