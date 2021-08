Die Taliban haben zahlreichen Staaten zugesichert, alle Ausländer und Afghanen mit entsprechenden Dokumenten auch nach dem Abzug der US-Truppen ausreisen zu lassen.

In einer gemeinsamen Erklärung schreiben unter anderem die USA, mehrere europäische Staaten sowie die NATO, man werde schutzbedürftigen Afghanen auch weiterhin Reisedokumente ausstellen. Morgen beraten die fünf ständigen Mitglieder des UNO-Sicherheitsrats in einer Krisensitzung über die Lage in Afghanistan. Dabei soll es unter anderem um den Vorschlag Frankreichs und Großbritanniens gehen, in Kabul eine Sicherheitszone einzurichten. Bundesaußenminister Maas, der sich zu einem politischen Besuch in der Türkei aufhielt, signalisierte Unterstützung.

