Nach Informationen der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch haben die Taliban begonnen, Menschen gezielt hinzurichten.

Bei den mutmaßlichen Opfern handele es sich um Mitarbeiter der früheren afghanischen Regierung und um Sicherheitskräfte. Die Vizedirektorin der Organisation für Asien, Gossmann, sagte, das Ausmaß sei noch unklar. Die Hinrichtungen würden in den Provinzen außerhalb der Hauptstadt Kabul stattfinden.



Rund um den Flughafen von Kabul geht es laut Korrespondenten-Berichten zunehmend chaotischer und gewalttätiger zu. Tausende Afghanen würden weiter versuchen, das Land zu verlassen.



Nach Angaben von Nato-Generalsekretär Stoltenberg wollen die USA ihren Evakuierungseinsatz am 31. August beenden. Mehrere Nato-Länder hätten sich zwar für eine Verlängerung ausgesprochen, es gelte aber als unwahrscheinlich, dass dies möglich sei. Die USA sichern den Einsatz derzeit mit rund 5.200 Soldaten ab.



Deutschland hat bisher rund 900 Menschen aus Afghanistan nach Deutschland gebracht. Am Nachmittag ist eine weitere Lufthansa-Maschine in Frankfurt gelandet. Künftig soll die US-Luftwaffenbasis Ramstein in der Nähe von Kaiserslautern für den Transit von schutzsuchenden Personen aus Afghanistan genutzt werden. Außenminister Maas sagte, man wolle die gemeinsamen Transportkapazitäten steigern. Es herrsche Einigkeit, dass in den Flugzeugen, die Kabul verlassen würden, kein Platz leer bleiben solle.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.