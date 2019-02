Die radikalislamischen Taliban haben ihr Treffen mit afghanischen Politikern in Moskau als sehr erfolgreich bezeichnet.

Der Chefunterhändler der Taliban, Mohammed Abbas Staniksai, erklärte nach den zweitägigen Gesprächen, ein vollständiger Friede in Afghanistan sei möglich. An dem Treffen hatten der frühere Präsident Karsai und einige Stammesälteste teilgenommen, aber keine Vertreter der amtierenden Regierung in Kabul. Die Taliban lehnen bislang Gespräche mit Staatschef Ghani ab, weil sie ihn als Handlanger der US-Regierung ansehen. Stattdessen hatte es kürzlich direkte Verhandlungen mit Vertretern der Vereinigten Staaten in Katar gegeben.