In Afghanistan sind durch Angriffe der radikalislamischen Taliban fast 50 Menschen getötet worden.

Bei einem Überfall auf eine Militärbasis in der Provinz Kundus im Nordosten des Landes starben mindestens 26 Personen. In der Provinz Baglan wurden bei einem Angriff elf Polizisten getötet. In der Provinz Samangan griffen die Extremisten ein Dorf an und töteten zehn Bewohner.



Einem US-Bericht zufolge haben die Taliban ihren Einfluss in Afghanistan im vergangenen Jahr deutlich ausweiten können.