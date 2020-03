Im Norden Afghanistans sind mindestens 20 Sicherheitskräfte bei Angriffen getötet worden.

Korrespondentenberichten zufolge kamen zehn Soldaten und vier Polizisten bei Attacken auf Militärposten in der Provinz Kundus ums Leben. Bei einem weiteren Angriff in der Provinz Urusgan wurden sechs Polizisten getötet. Örtliche Politiker machten die Taliban für die Gewalttaten verantwortlich.



Am vergangenen Samstag hatten Vertreter der USA und der Taliban ein Abkommen geschlossen. Darin ist ein Abzug aller US- und internationaler Truppen aus Afghanistan bis Ende April kommenden Jahres vorgesehen. Im Gegenzug sollen die Taliban Friedensgespräche mit der afghanischen Regierung aufnehmen. Eine Bedingung des Abkommens war eine einwöchige Verringerung der Gewalt gewesen. Die Phase war am Freitag offiziell zu Ende gegangen.