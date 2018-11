In Afghanistan haben die radikal-islamischen Taliban bei Angriffen mindestens 30 Sicherheitskräfte getötet.

Ein Überfall auf einen Kontrollposten ereignete sich in der Provinz Kaisar im Nordwesten des Landes; der zweite in der Provinz Farah im Westen. Dort griffen die Extremisten einen Polizei-Konvoi an. - Die Sicherheitslage hat sich in vielen Landesteilen Afghanistans in den vergangenen Monaten verschlechtert.