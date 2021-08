Nach dem Abzug der letzten US-Soldaten aus Afghanistan haben die militant-islamistischen Taliban die Kontrolle über den Flughafen von Kabul übernommen.

Zuvor hatte das amerikanische Zentralkommando mitgeteilt, dass zahlreiche Militärmaschinen und gepanzerte Fahrzeuge sowie das Raketenabwehrsystem zurückgelassen und funktionsunfähig gemacht worden seien. Zugleich hieß es, weiterhin hielten sich US-Staatsbürger in Afghanistan auf. Außenminister Blinken bezifferte die Zahl auf unter 200. Mit Blick auf die Taliban erklärte er, eine Regierung unter ihrer Führung müsse sich internationale Legitimität und Unterstützung verdienen. Sie müssten dafür unter anderem ihre Zusagen zur Reisefreiheit einhalten sowie Grundrechte respektieren. Die Taliban wiederum erklärten, sie streben gute diplomatische Beziehungen zu Washington an. Mit dem Rückzug der Vereinigten Staaten wurde auch die Botschaft in Afghanistan geschlossen.



